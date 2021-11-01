Российский школьник упал в обморок во время урока и умер

В Красноярске 15-летний ученик упал в обморок на уроке географии и умер в больнице

В школе Красноярска 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии, после чего умер в больнице. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».

Несчастный случай произошел 29 октября в школе на улице Енисейская. Мальчик во время урока упал в обморок. Врачи скорой помощи доставили его в больницу и попытались реанимировать, однако в медицинском учреждении мальчик скончался.

«У восьмиклассника не было хронических заболеваний. Он из семьи, которая не считалась проблемной», — цитирует агентство собственный источник.

Отмечается, что Следственный комитет по региону занялся выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 13-летний россиянин ранил ножом 11-летнего подростка на детской площадке. Пострадавший госпитализирован и сейчас находится в больнице.