Российского подростка ранили ножом на детской площадке

В Красноярске 13-летний подросток ранил ножом другого несовершеннолетнего на детской площадке. Об инциденте сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Во время игры между подростками возник конфликт, в результате чего один из них нанес два удара ножом другому. Пострадавший 11-летний россиянин госпитализирован и сейчас находится в больнице. Напавший помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

По другой информации, пострадавший мальчик играл с друзьями в футбол. Рядом с футбольной коробкой сидел 13-летний подросток, который зачищал медные провода, чтобы их сдать на металлолом. Он пырнул подростка ножом, потому что игравший в футбол ему помешал, сообщает «ТВК Красноярск». Подросток получил два ранения: одно в область сердца, а второе возле печени.

Ранее в Москве 15-летний школьник случайно ранил своего друга из пневматического пистолета. Школьник решил продемонстрировать пистолет пришедшему в гости однокласснику. Когда подросток разглядывал оружие, раздался выстрел. Хозяин пистолета получил ранение в щеку.