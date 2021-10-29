Школьник умер во время игры в догонялки в Подмосковье

В Лосино-Петровском городском округе Подмосковья школьник умер во время игры в догонялки

12-летний школьник умер во время игры в догонялки в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском городском округе на востоке Московской области, сообщает «Комсомольская правда».

Мальчик внезапно почувствовал себя плохо и упал на землю без сознания. Другие дети заметили это и побежали за взрослыми, которые вызвали скорую помощь.

По информации источника «Комсомольской правды», врачи провели все необходимые реанимационные действия, однако спасти школьника не удалось.

Ранее в Санкт-Петербурге погиб 14-летний мальчик, который надышался освежителем воздуха. По словам друзей мальчика, они вместе с ним купили после уроков полиэтиленовые пакеты и баллончик освежителя воздуха. После этого школьники отправились домой к 14-летнему мальчику. Когда подросток распылил баллон в пакет и начал дышать, ему стало плохо.