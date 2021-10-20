В российском магазине охранник сломал позвоночник школьнику

В Новосибирске охранник магазина «Пятерочка» заподозрил школьника в краже лимонада и сломал ему позвоночник. Об этом пишет издание «Сибкрай.ru».

Охранник заметил 13-летнего подростка, когда тот ходил вдоль полок с бутылками сладкой воды. Мальчик искал определенную марку газировки. Мужчине это показалось подозрительным, он схватил ребенка за грудь и начал дергать. По словам матери пострадавшего школьника, тот просил отпустить его, однако охранник заломил ему руки и ударил между лопаток.

В мае школьник получил компрессионный перелом позвоночника, такой удар спровоцировал новую травму на прежнем месте. Когда подросток вернулся домой, россиянка отправилась в магазин и вызвала полицию

Школьника со сломанным позвоночником госпитализировали. Охранник отстранен от работы, после инцидента полиция проверяет магазин.

Ранее в Воронеже активистов, проверяющих свежесть продуктов в магазинах, избили из-за просроченной на полтора года пачки пельменей. Продавец схватила за волосы проверяющую девушку, которая снимала просрочку на камеру. В продуктовом магазине «Ромашка» россиянам также испортили видеотехнику.