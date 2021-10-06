Сотрудница «Пятерочки» избила покупательницу в Петербурге

Сотрудница торгового зала магазина «Пятерочка» в Петербурге избила посетительницу, заподозрив ее в краже сыра. Об этом сообщает Telegram-канал «Рупост», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах видно, как работница силой затащила женщину в помещение и повалила на пол. Драку пытался приостановить мужчина. «Пусть она мне привезет сыр мой», – ответила ему продавец магазина.

По словам автора ролика, конфликт произошел из-за украденного сыра, который якобы вынесла подруга пострадавшей.

Ранее продавцы продуктового магазина «Магнит» заподозрили двух мужчин в краже и силой завели их в служебное помещение. Там посетителей, вероятно, избили дубинками. На появившихся в сети кадрах видны лужи крови, у одного из мужчин рассечен лоб. Автор поста утверждает, что услышала крики, доносящиеся из подсобки, и открыла дверь. Внутри она увидела мужчин в крови и попыталась заснять происходящее на камеру. Но работники «Магнита» никого не пускали внутрь.