В подсобке подмосковного «Магнита» покупателя избили дубинкой до крови

Продавцы продуктового магазина «Магнит» заподозрили двух мужчин в краже и силой завели их в служебное помещение. Там посетителей, вероятно, избили дубинками. Видео последствий конфликта опубликовано в группе «Город Домодедово» во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видны лужи крови, у одного из мужчин рассечен лоб. Автор поста утверждает, что услышала крики, доносящиеся из подсобки, и открыла дверь. Внутри она увидела мужчин в крови и попыталась заснять происходящее на камеру. Но работники «Магнита» никого не пускали внутрь.

Сотрудникам прибывшей службы реагирования также пришлось ждать у дверей целый час, добавила автор. По ее словам, никто из сотрудников магазина не оказал мужчинам первую помощь.

Ранее в Москве с симптомами отравления госпитализировали семью, купившую в магазине «Магнит» и съевшую арбуз. Позже полиция задержала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

