В Дагестане госпитализировали с отравлением 30 человек

«Интерфакс»: в Махачкале госпитализированы с отравлением 20 детей и 10 взрослых

В Дагестане в одной из религиозных организаций Махачкалы отравились 30 человек, среди которых 20 детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции госпитализировано 30 человек, в том числе 20 детей», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что состояние пострадавших преимущественно средней тяжести. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование и ликвидацию инфекционного очага.

На данный момент эксперты исследуют пробы пищи, воды, смывов с объектов внешней среды.

Ранее в Москве с симптомами отравления госпитализировали семью, купившую в магазине «Магнит» и съевшую арбуз. Позже полиция задержала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).