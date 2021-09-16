Появились кадры с умирающими от отравления собаками в «Магните»

В городе Нариманов Астраханской области сотрудников торговой сети «Магнит» обвинили в отравлении двух собак прямо в торговом зале на глазах покупателей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоозащитницы «Зоошиза Катя».

Зоозащитница утверждает, что сотрудник компании отравил животных на глазах у покупателей. В доказательство она предоставила кадры видео, которое появилось в интернете. На них видно, как умирающие собаки лежат на полу магазина и дергаются в конвульсиях. После неизвестный оттаскивает их к тележке для продуктов, кладет туда и увозит.

Пресс-служба «Магнита» прокомментировала эту ситуацию в своем официальном аккаунте в Facebook. Там отметили, что компания выступает за гуманное отношение к животным. По данным пресс-службы, сотрудники «Магнита» не совершали противоправных действий в отношении собак.

«В торговую точку в городе Нариманов забежали две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным. На кадрах видно, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью покупателей, работник торгового зала без физического контакта с животными попробовал вывести их на улицу, однако собаки сразу легли у входа в торговый зал и больше, к сожалению, не встали, — заявили в пресс-службе, отметив, что тела собак отвез в зону выгрузки не сотрудник компании, а покупатель по собственной инициативе. — На кадрах видно, что на одежде мужчины нет фирменной жилетки компании или других обязательных брендированных элементов».

Также в «Магните» подчеркнули готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее в Москве семья отравилась после того, как съела купленный в «Магните» арбуз. 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка скончались в больнице, мать школьницы удалось спасти. Позднее полиция арестовала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз.