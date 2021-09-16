Врач раскритиковал названную судмедэкспертом причину смерти съевшей арбуз семьи

Токсичный лямбда-цигалотрин не мог стать причиной смерти съевших арбуз из магазина «Магнит» москвичек. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач-дезинфектолог и эксперт по борьбе с насекомыми и грызунами Николай Дубинин, критикуя заявление начальника столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Шигеева, в котором тот назвал причину смерти семьи.

«Я могу опровергнуть. Это совершенно никак невозможно. При попадании небольших количеств на арбузы, которые в корке, отравления такого никак не может произойти. Это вещество цигатрин, которое и до этого было обнаружено, и его действующее вещество лямбда-цигалотрин — это совершенно обычный пиретроид, один из группы препаратов против насекомых. Ничего такого происходить не может», — заявил Дубинин.

Он напомнил, что дезинфекторы оказываются «по уши и по локоть в этих препаратах», когда проводят работы. Но никогда таких последствий не возникало и возникать не может, отметил эксперт.

«Особенно у нескольких людей. Это может быть резкая аллергическая реакция у одного человека, но чтобы это произошло у троих — такого быть не может», — сказал Дубинин.

По его словам, все эти препараты имеют очень неприятный резкий запах, поэтому отравиться ими — «это как отравиться, глотнув бензина».

«Никто же не будет пить бензин, никто не будет есть продукты, загрязненные бензином. Он же такой вонючий. Все эти пестициды и этот в частности. Никто не сможет его такую дозу принять внутрь, чтобы отравиться. Он слишком сильно воняет. Это нонсенс — отравление этими веществами», — отметил врач-дезинфектолог.

Об отравлении семьи, которая купила и съела арбуз из магазина «Магнит» в Москве, сообщалось 10 сентября. 15-летняя девочка, ее мать и 61-летняя бабушка были госпитализированы. Пенсионерка и ее внучка скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже ее выписали из больницы.

13 сентября полиция задержала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. 15 сентября мужчину арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

Сообщалось, что судмедэкспертиза обнаружила в организмах скончавшихся после отравления арбузом в Москве бабушки и внучки два токсичных вещества — этиленгликоль и цигатрин.