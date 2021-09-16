Названа причина смерти съевшей арбуз из «Магнита» семьи

Отравление и смерть бабушки и ее внучки, которые купили арбуз в магазине на Совхозной улице в Москве, вызвал токсичный лямбда-цигалотрин. О причине рассказал начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев, его слова передает агентство «Москва».

Он отметил, что проведенная экспертиза исключила инфекционное отравление. Специалисты пришли к выводу, что смерть наступила в результате острого отравления ядом общетоксического действия.

«Токсическим веществом, вызвавшим отравление, является синтетический пиретроид — лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом ряда инсектицидов», — сказал Шигеев.

10 сентября стало известно об отравлении семьи, которая купила и съела арбуз из магазина «Магнит» в Москве. 15-летняя девочка, ее мать и 61-летняя бабушка были госпитализированы. Бабушка и внучка скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать.

13 сентября полиция задержала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. 15 сентября мужчину арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).