Появились подробности отравления собак в «Магните» под Астраханью

В городе Нариманов Астраханской области целенаправленно отравили двух собак, тела которых обнаружили на заднем дворе магазина «Магнит». Это в разговоре с «Лентой.ру» утверждает зоозащитница Екатерина (собеседница корреспондента попросила не указывать ее фамилию).

«По моему опыту, в таких конвульсиях собаки бьются после отравления. Буквально пять-десять минут, и животное погибает. На мой взгляд травили целенаправленно. Потому что если бы собака отравилась тухлым мясом, не было бы такой агонии», — рассказала подробности зоозащитница.

Кроме того, она отметила, что представители торговой сети прислали ей небольшой ролик, на кадрах которого видно, как собака, пошатываясь, заходит в магазин.

«Я кинолог по образованию и могу смело заверить, что никакой агрессии от собаки на том кусочке видео не было. Собака зашла уже пошатываясь, она уже была отравлена. После чего она сползает по стенке около охранника», — заявила Екатерина.

На следующее утро после инцидента зоозащитники вызвали полицию и вместе с сотрудниками правоохранительных органов прошли на задний двор «Магнита», где увидели тела собак.

«Тела туда привезли в любом случае сотрудники "Магнита", так как обычный покупатель этого сделать не мог. Тела изъяли вместе с полицией, завтра их должны отправить на экспертизу», — заключила зоозащитница.

Об инциденте стало известно 16 сентября. В сети появились кадры, на которых видно, как умирающие собаки лежат на полу магазина и дергаются в конвульсиях. После этого неизвестный оттаскивает их к тележке для продуктов, кладет туда и увозит.

«Магнит» прокомментировал эту ситуацию в своем официальном аккаунте в Facebook. Там отметили, что в торговый зал забежали две собаки, ведущие себя агрессивно. Работник магазина без физического контакта с животными попробовал вывести их на улицу, однако собаки легли у входа и больше не встали.