Россиян избили в магазине из-за просроченной на полтора года пачки пельменей

В Воронеже активистов, проверяющих свежесть продуктов в магазинах, избили из-за просроченной на полтора года пачки пельменей. Кадры с инцидентом появились в группе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

На видео заснят момент конфликта между руководством продуктового магазина «Ромашка» и активистами. Россиянка, по всей видимости, продавец, схватила за волосы проверяющую девушку, на что она ответила тем же. В это время ее товарищи, которые снимали конфликт, поспешили выйти из магазина. Причиной драки стало большое количество просроченной продукции в торговой точке.

Пострадавшая активистка рассказала, что в магазине якобы побит антирекорд по просрочке, и продемонстрировала в кадре пачку пельменей полуторагодовой давности. Судя по кадрам, в магазине россиянам, обнаружившим испорченную еду, также сломали видеотехнику.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать россиянам, нашедшим на прилавке магазина просроченные продукты, половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке.