В Москве школьник случайно выстрелил в одноклассника

В квартире на западе Москвы 15-летний школьник случайно ранил своего друга из пневматического пистолета. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Школьник решил продемонстрировать пистолет пришедшему в гости однокласснику. Когда подросток разглядывал оружие, раздался выстрел. Хозяин пистолета получил ранение в щеку. Подростка госпитализировали, в больнице врачи извлекли пулю.

По словам родителей пострадавшего школьника, они не планируют подавать заявление в полицию, так как считают, что в произошедшем никто не виноват.

Ранее в Нижневартовскую окружную больницу поступил десятилетний пациент, который случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета, принадлежавшего его деду. Врачи экстренно оказали прооперировали ребенка Тяжелая операция прошла успешно, однако мальчик лишился глаза.