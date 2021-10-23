Россиянин попытался распилить снаряд болгаркой и умер

В Саратове мужчина начал пилить снаряд болгаркой и погиб в результате его разрыва

Следователи начали проверку по факту гибели жители Саратова, который попытался распилить снаряд болгаркой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В СК рассказали, что, по предварительным данным, 56-летний мужчина на придомовой территории своего частного владения при помощи инструмента начал производить распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели и медики не смогли спасти россиянина, от полученных ранений он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что врачи прооперировали десятилетнего россиянина, выстрелившего в себя из пистолета своего деда в детской окружной больнице Нижневартовска. Отмечается, что тяжелая операция прошла успешно, однако ребенок лишился глаза. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Мальчик случайно выстрелил в себя из травматического пистолета, принадлежащего его деду, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика по статье «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».