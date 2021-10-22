Российского полицейского заподозрили в вооруженном ограблении аптеки

В Петербурге полицейского и его друга заподозрили в ограблении аптеки на семь тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в вооруженном ограблении аптеки 33-летний полицейский. Об этом в пятницу, 22 октября, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает ТАСС

По версии следствия, 13 октября российский полицейский вместе со своим 29-летним товарищем, находясь в обычной гражданской одежде, ворвался в расположенную на Новочеркасском проспекте аптеку. Там скрывавшие лица под медицинскими масками разбойники пригрозили сотруднику аптеки похожим на пистолет предметом и похитили из кассы семь тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. 21 октября подозреваемые были задержаны оперативниками уголовного розыска. Выяснилось, что один из задержанных является сотрудником линейного отдела транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

19 октября сообщалось, что в Оренбургской области СКР завел уголовное дело в отношении трех оперативников уголовного розыска после жалобы от местного жителя на насилие с их стороны.