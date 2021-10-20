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Полицейские задержали россиянина вместо вора из-за таких же очков и толстовки

В Москве репетитора задержали вместо вора из-за ошибки системы распознавания лиц
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Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Москве кандидат филологических наук Федор Ермошин написал жалобу в полицию и прокуратуру после того, как его грубо задержали оперативники, перепутав с преступником. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утром 18 октября 36-летний Ермошин, работающий репетитором, вышел из дома. Через пару секунд к нему подбежали трое мужчин, надели на него наручники и затащили в автомобиль. Там задержанного положили на сиденье лицом вниз, двое полицейских сели сверху.

От репетитора потребовали признаться в краже игровой приставки для продажи на Одинцовском рынке. В ходе диалога Ермошин понял, что его принимают за некоего Олега, которого подозревают в краже, и попросил полицейских проверить его документы. Но личность кандидата филологических наук установили только в отделе спустя несколько часов.

Как затем пояснили полицейские, во всем виновата система распознавания лиц — она на 70 процентов определила схожесть лица Ермошина с лицом преступника. По словам самого репетитора, судя по фотографии, которую ему показали в отделе, из общего у них были лишь толстовка и очки.

Сразу из отдела репетитор пошел в травмопункт больницы, где у него зафиксировали телесные повреждения, а затем в прокуратуру.

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