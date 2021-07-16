Перепутавшего жертву российского киллера вычислили по перчатке

Суд вынес приговор 61-летнему киллеру из Москвы, который по ошибке убил по найму мужчину вместо его отца за один миллион рублей. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

Киллера признали виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму»), 222 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»), 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства»).

Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, подсудимый за вознаграждение в миллион рублей должен был убить воронежского бизнесмена. Получив сто тысяч аванса, 24 февраля 2020 года он приехал на микроавтобусе, за рулем которого находился его 55-летний знакомый, к даче 56-летнего мужчины в Рамонский район Воронежской области. Обвиняемый увидел выезжавший из двора автомобиль и несколько раз выстрелил из пистолета в водителя. За рулем машины бизнесмена в тот момент находился его 23-летний сын. Молодой человек скончался на месте, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, от открытого ранения груди с повреждением сердца.

Перепутав жертв, киллер не довел свой преступный умысел до конца. Он скрылся с места преступления, выкинув оружие и свою куртку в лесу, при этом обронив перчатку. Впоследствии именно по этим вещам обвиняемого был выявлен его генетический профиль.

После совершения убийства мужчина сел в ожидавший его автомобиль, сообщив водителю об инциденте, и уехал в Москву.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он рассказал следователям, что его наняли убить не погибшего, а его отца.

На следствии обвиняемый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворил прокурор, после чего уголовное дело было передано в суд.

Воронежским областным судом продолжается рассмотрение дела организатора и пособника убийства, а также водителя киллера, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.