Власти Москвы стали следить за ношением масок в торговых центрах с помощью камер

Мэрия Москвы начала отслеживать соблюдение масочного режима в ТЦ с помощью камер

Мэрия Москвы потребовала от торговых центров записи с камер, которые подключат к городской системе видеонаблюдения, чтобы следить за соблюдением масочного режима. Записи до 20 октября должны были передать властям все торговые точки города, сообщает источник «Коммерсанта».

По его словам, решение о необходимости передачи информации в единый центр хранения данных (ЕЦХД) мэрии стали принимать на совещании в столичном департаменте торговли и услуг в среду, 13 октября. Разрешение подключаемой к системе камер должно быть не ниже 720р, частота кадров — 15-25 кадров в секунду.

Собеседник издания добавил, что такое требование необходимо для усиления контроля за масочным режимом в торговых центрах. До ухудшения эпидемиологической обстановки камеры к ЕЦХД подключили меньше половины торговых точек.

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок, — при обнаружении нарушений их работу могут остановить.

«Сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — подытожил Шакиров.

Ранее власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД. Согласно технической документации, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников.