Россия
 
Последние новости
В Кремле рассказали о гарантиях талибов для российских дипломатов
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Зеленский оценил прошедшую встречу с Байденом
Минздрав назвал число привитых от коронавируса россиян
СМИ допустили использование талибами чешской военной техники
Россиянам начнут выдавать новый тип ипотеки по сниженным ставкам
В Кремле назвали необоснованным страх прибалтийских стран перед Россией
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Российские банки запутались в черном списке
Песков оценил приближение НАТО к границам России фразой «совсем не нравится»
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД

«Ъ»: мэрия Москвы дорабатывает систему распознавания лиц для МВД
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мэрия Москвы модернизирует систему распознавания лиц специально для МВД. Это следует из данных на портале госзакупок, на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно технической документации, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников. То есть система будет фиксировать тех, кто постоянно находится рядом с правонарушителем. Она также будет определять, в какое время это происходит. Кроме того, система сможет определить людей, которые часто приходят на места совершенных преступлений.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

В систему добавят больше фильтров по поиску людей. В их число войдут пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков или бороды. Также полиция сможет просмотреть маршрут определенного человека.

По данным портала госзакупок, на доработку системы власти Москвы потратят 130 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В ведомстве сообщили, что проект постановления правительства России уже подготовлен. В документе предусматривается информирование водителей, состояние которых проверяют, о результатах поверок данных технических средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России захотели ужесточить наказание для пьяных таксистов
В Москве появились «три билборда» с призывом к шерифу и МВД России
МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения