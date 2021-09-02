Власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД

Мэрия Москвы модернизирует систему распознавания лиц специально для МВД. Это следует из данных на портале госзакупок, на них обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно технической документации, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников. То есть система будет фиксировать тех, кто постоянно находится рядом с правонарушителем. Она также будет определять, в какое время это происходит. Кроме того, система сможет определить людей, которые часто приходят на места совершенных преступлений.

В систему добавят больше фильтров по поиску людей. В их число войдут пол, возраст, расовая принадлежность, наличие очков или бороды. Также полиция сможет просмотреть маршрут определенного человека.

По данным портала госзакупок, на доработку системы власти Москвы потратят 130 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В ведомстве сообщили, что проект постановления правительства России уже подготовлен. В документе предусматривается информирование водителей, состояние которых проверяют, о результатах поверок данных технических средств.

