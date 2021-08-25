В Москве появились «три билборда» с призывом к шерифу и МВД России

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов обратился к сотрудникам полиции способом из оскароносного фильма. Он вывел на Садовое кольцо в Москве автоплатформы с билбордами: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?». Об этом рассказали «Ленте.ру» в организации.

Цель акции заключается в спасении граждан, которые пропадают и погибают с включенным телефоном в руках.

«Закон о геолокации, позволяющий с высокой точностью определить местонахождение пропавшего человека, если у него с собой телефон, принят еще в начале июля, но не работает. Полицейские не пользуются новыми возможностями, а тем временем люди, которых можно было найти и спасти, погибают. Мы можем спасти шесть тысяч жизней каждый год, но этого не происходит. Полицейские по-прежнему не передают информацию добровольцам», — отметил Леонов.

По его словам, три билборда являются последним средством привлечения внимания к этому вопросу. Куратор проектов «ЛизаАлерт» уже обращался к министру внутренних дел официально, в эфире шоу с Тиной Канделаки на RTVI, а также проводил одиночный пикет у здания на Житной улице.

В фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» такой формат обращения к чиновникам используется как последнее средство привлечения внимания к проблеме. С момента выхода картины на экраны три билборда стали общемировым символом общественного протеста против бездействия власти.

Ранее Леонов выступил за введение нового тарифа в наземном общественном транспорте Москвы. По его утверждению, пересадки в метро были бесплатными всегда, в то время как пассажиры автобусов, электробусов и трамваев передвигаются по столице с большими затратами, что крайне несправедливо.