Куратор «Лизы Алерт» выступил за бесплатные пересадки в наземном транспорте Москвы

Независимый кандидат в Госдуму по 208-му округу Москвы (ЦАО), куратор движения «ЛизаАлерт» Олег Леонов выступил за введение нового тарифа в наземном общественном транспорте столицы. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Леонов подчеркнул, что пересадки в метро были бесплатными всегда, в то время как пассажиры автобусов, электробусов и трамваев передвигаются по городу с большими затратами, что крайне несправедливо.

«Считаю, что выходом может стать решение о "бесшовных пересадках": один раз заплатил и можешь ездить два часа на любом наземном транспорте без доплаты», — заметил он.

Кандидат сообщил, что передал в мэрию города соответствующее заявление и почти десять тысяч подписей москвичей, выступивших в поддержку бесплатных пересадок. «Даже небольшая, но ежедневная экономия на пересадках за год может стать значительной суммой, которую москвичи могут потратить на благо своих семей», — заключил Леонов.

3 августа Леонов призвал властей прийти к бездомным людям и привить их от COVID-19. По его словам, заниматься проблемой бездомных людей должно государство совместно с социально ориентированными организациями этого сектора. Он подчеркнул, что в России нужно создать инфраструктуру, обеспечивающую первичные потребности бездомных: сон, еда, гигиена.