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Куратор «Лизы Алерт» сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

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Олег Леонов
Олег Леонов
Фото: Олег Леонов / Facebook

Независимый кандидат в Государственную Думу по 208-му округу Москвы (ЦАО), куратор движения «ЛизаАлерт» Олег Леонов сдал в избирательную комиссию 14 911 подписей для регистрации кандидатом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Леонов решил идти в Госдуму в качестве самовыдвиженца. По его словам, в ходе подписной компании его команда столкнулась со множеством трудностей. «Путь самовыдвиженца очень сложный. Нас критиковали, посторонние люди на пикетах пытались поставить заведомо ложные подписи. Некоторые радикальные оппозиционеры травили моих сборщиков и обвиняли их во всём подряд. Было много провокаций. Но мы справились», — сказал Леонов.

Также он отметил, что всего сборщикам удалось получить 23 789 подписей. Большую часть удалось собрать на обходе по квартирам. После внутренней проверки подписных листов на ошибки, в избирком передали 14 911.

Согласно российскому законодательству, чтобы избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца кандидатом в депутаты Госдумы, допустимый процент брака в сданных подписях не должен превышать пяти процентов.

Олег Леонов является куратором проекта «Лиза Алерт». Он намерен решить проблемы центра Москвы, а также добиться принятия законов, которые помогут искать пропавших без вести людей.

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