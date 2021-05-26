В «Музеоне» закрыли выставку «Лизы Алерт» о пропавших людях

Администрация московского парка «Музеон» закрыла выставку поискового отряда «Лиза Алерт», которая была посвящена проблеме пропавших людей. Об этом сообщил координатор движения Олег Леонов на своей странице в Facebook.

«Мы сделали специальную инсталляцию в парке "Музеон", которая рассказывает о проблеме потерявшихся людей. Это семь конструкций. Они сделаны из железа: внутри по кругу на стенах написаны истории пропавших и, к сожалению, погибших детей. Написаны от первого лица. Написаны устами детей. Да, это тяжелый контент. Эта выставка сделана для родителей, чтобы помнили — не всегда все может закончиться хорошо», — рассказал Леонов.

Он добавил, что данная выставка предназначена прежде всего для взрослых, она была также промаркирована значками 18+, однако администрация парка огородила ее заборами. В данный момент никто не может попасть внутрь экспозиции.

На странице «Лизы Алерт» подчеркнули, что руководство «Музеона» настояло на том, что организаторы должны задерживать детей, посещающих инсталляцию. «А раз мы не готовы задерживать, а можем только предупреждать, то выставку следует закрыть», — объяснили действия администрации парка в сообщении поискового отряда.

В апреле сообщалось, что короткометражный фильм российского режиссера Севы Галкина об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили к показу на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Картину сняли с программы накануне премьеры без объяснения причин.