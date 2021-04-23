Фильм про футбольных фанатов-геев запретили на Московском кинофестивале

Короткометражный фильм российского режиссера Севы Галкина об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили к показу на Московском международном кинофестивале (ММКФ) накануне премьеры без объяснения причин. Об этом сообщает РБК.

«Администрация фестиваля без объяснения причин сняла фильм с показа», — передает режиссер слова представителя ММКФ. Ему также посоветовали найти другую площадку для показа своего фильма.

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений», — высказался режиссер.

По его словам, он отправлял картину на фестиваль, не ожидая ответа, и был крайне удивлен, когда его взяли в программу короткого метра.

Фильм «Фанаты» основан на реальных событиях 2016 года, когда два футбольных фаната-скинхеда, состоящие между собой в близких отношениях, искали молодых людей нетрадиционной ориентации и расправлялись с ними. Режиссер описывает в фильме «кризис маскулинности и последствия гомофобной риторики в государственных СМИ».

Фильм «Фанаты» был показан во внеконкурсной программе фестиваля PÖFF Shorts в Таллине. Он также номинирован на награду за лучший короткий метр на Dublin Independent Film Festival и за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Осло. Помимо этого, фильм номинировали на фестивалях Канады, Словении и США. «Фанатов» должны были показать в Центральном доме кино в Москве 23 апреля в 20:00.