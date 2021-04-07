В Италии отменили цензуру в кино

В Италии отменили цензуру в кинематографе. Об этом объявил министр культуры страны Дарио Франческини, пишет The Guardian.

«Цензура в кино отменена. Система контроля и вмешательства, которая по сей день позволяла государству вмешиваться в творческую свободу художников, окончательно отвергнута», — заявил чиновник.

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Отмена закона о цензуре, действовавшего в стране с 1914 года, означает, что власти более не смогут запретить выход кинокартины по политическим, моральным или религиозным соображениям, как и не смогут требовать редактировать фильмы. Более того, кинематографисты самостоятельно будут определять, для каких возрастных категорий предназначены их фильмы. Их решение будет заверять комиссия из 49 человек, в которую войдут представители киноиндустрии, а также эксперты по воспитанию и правам животных.

Отмечается, что с 1944 года киноцензуре в Италии подверглись 725 фильмов. Из них 274 картины были итальянскими, 130 лент были американскими, и 321 фильм принадлежал продукции других стран. Один из самых последних громких случаев вмешательства связан с лентой 1998 года «Тото, который жил дважды», против выхода которой протестовало католическое население страны. Также цензуре подвергались фильмы «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин».

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