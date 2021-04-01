Минкультуры разрешило кинотеатрам показать полную версию гей-драмы «Супернова»

Минкультуры разрешило российским кинотеатрам показать полную версию британской гей-драмы «Супернова» режиссера Гарри Макквина, выдав картине прокатное удостоверение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-дистрибьютора World Pictures.

Уточняется, что прокат фильма стартует 8 апреля. В сообщении компании говорится, что прокатчик предлагает «всем кинотеатрам взять фильм в прокат с этой даты». «По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма», — добавили там.

11 марта стало известно, что из российской версии фильма «Супернова» вырезали несколько минут. Как рассказали несколько зрителей, пропала как минимум одна сцена, в которой главные герои пытаются заняться сексом после серьезного разговора. Те, кто смотрел оригинал картины, утверждают, что в ней довольно аккуратно обыгрывается тема гомосексуальности персонажей, а основной акцент делается на болезни одного из них.

После этого режиссер картины Гарри Макквин осудил российского прокатчика, вырезавшего трехминутную сцену, заявив, что самым решительным образом возражает против цензуры своего фильма. Директор компании-дистрибьютора World Pictures Сергей Щербинин отказался от комментариев.