Кейт Уинслет сравнила съемки гетеросексуальных и лесбийской сцен секса

Голливудская звезда Кейт Уинслет сравнила съемки лесбийской секс-сцены в фильме «Аммонит» с работой над гетеросексуальными постельными эпизодами. Ее слова передает Daily Mail.

Уинслет заявила, что на площадке «Аммонита», в котором у нее была любовная сцена с актрисой Сиршой Ронан, она не почувствовала объективации. «Я многому научилась. Я чувствовала себя в полной безопасности. Нас никак не объективировали», — вспомнила она.

«Однако это заставило меня понять, что в прошлом я подвергалась объективации, хоть и не осознавала этого. Появилась пища для размышлений», — подчеркнула актриса.

Отмечается, что знаменитые эротические сцены с участием Уинслет присутствовали в фильмах «Чтец», где ее героиня вступила в романтическую связь с подростком, и «Титаник», в котором актриса, в частности, позировала голой на диване перед героем Леонардо Ди Каприо.