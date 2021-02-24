Кейт Уинслет травили за лишний вес и предрекали роли толстушек

Британскую актрису Кейт Уинслет травили за лишний вес после выхода фильма «Титаник». Об этом она рассказала в интервью The Guardian.

Звезда вспомнила, что в СМИ печатались статьи о ее фигуре и о диетах, на которых она якобы сидит. «Это подорвало мою уверенность в себе. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что думала: "Боже, если мне говорят такое в Англии, то что будет, когда я приеду туда?" Кроме того, это оказывало влияние на мои представления о красоте. Я действительно чувствовала себя очень одинокой», — поделилась артистка.

Она рассказала, что школьный учитель драмы предрекал ей роли толстушек и говорил, что ей стоит довольствоваться лишь таким амплуа. А актриса Джоан Риверс шутила, что персонаж Леонардо Ди Каприо в «Титанике» смог бы выжить, если бы Уинслет занимала бы чуть меньше места на двери.

Знаменитость не впервые высказывается о травле, с которой она столкнулась после участия в фильме Джеймса Кэмерона. В январе она вспомнила, что у ее дома постоянно дежурили машины с фотографами. Тогда актриса отметила, что после «Титаника» она «стратегически» отказалась от участия в высокобюджетных проектах, решив сниматься в скромных независимых картинах.