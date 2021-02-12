Кейт Уинслет поддержала 20-летнюю актрису со съемками секс-сцены из багажника

Британская актриса Кейт Уинслет помогала 20-летней коллеге Ангури Райс со съемками секс-сцены из багажника автомобиля. Она рассказала об этом в интервью ведущей подкаста How I Found My Voice Самире Ахмед.

Звезда «Титаника» рассказала, как вызвалась поддержать юную актрису Ангури Райс во время производства сериала «Кобыла Исттауна». Уинслет сказала, что эпизод между Райс и другим актером не требовал наготы, поэтому на площадке отсутствовал координатор по интимным сценам. Обычно именно координаторы наблюдают за съемками сцен сексуального характера, дабы обеспечить комфорт на киноплощадке. «Тогда я почувствовала, что она нервничает, и я сказала ей: "Я буду рядом"», — вспомнила 45-летняя исполнительница. Она отметила, что юная артистка поблагодарила ее за это.

«Я знала, что им будет легче, если рядом будет человек, который сможет проконтролировать процесс», — добавила Уинслет. Так как сцена снималась в автомобиле, ей пришлось расположиться там, где камера не могла ее увидеть. Таким образом, она оказалась в багажнике машины.

В августе 2020 года оскароносная актриса Кейт Уинслет рассказала о своей «гордости» за съемки секс-сцен с партнершей по фильму «Аммонит» 26-летней Сиршей Ронан. Премьера кинокартины должна состояться весной 2021 года.