Семилетний сын Кейт Уинслет захотел стать «актрисой»

Британская актриса театра и кино Кейт Уинслет во время интервью Джимми Киммелу рассказала, что ее семилетний сын Беар Блэйз захотел стать актрисой. Запись шоу опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

«Он [сын] подошел ко мне и сказал: "Мам, мне надо признаться кое в чем". Он был настроен крайне серьезно и добавил: "Я должен рассказать тебе". Я подумала: "Боже мой, что произошло?" А он говорит: "Я хочу стать актрисой"», — вспомнила звезда.

Она призналась, что ее рассмешили слова ребенка. При этом сын попросил ее воспринять этот разговор всерьез и помочь ему в построении кинокарьеры. Киммел ответил, что, возможно, слова Беара Блейза не будут казаться Уинслет такими забавными, когда он выиграет премию «Оскар».

Ранее в январе актриса рассказала о травле в прессе после роли в «Титанике». Она вспомнила, как у ее дома постоянно дежурили машины с фотографами, а журналисты регулярно выступали с критикой в ее адрес.

Кейт Уинслет прославилась благодаря роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Среди других ее работ — «Разум и чувства», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума» и «Как малые дети». В 2009 году она получила «Оскар» за роль в картине «Чтец».