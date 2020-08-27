Британская актриса театра и кино Кейт Уинслет рассказала о съемках лесбийской сцены в фильме «Аммонит». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка призналась, что она и ее коллега Сирша Ронан сами занялась постановкой этого эпизода. «Это определенно не было похоже на поедание сэндвича. Думаю, что мы с Сиршей просто чувствовали себя в безопасности», — отметила Уинслет.

По ее словам, режиссер Френсис Ли сильно переживал во время работы над эпизодом. «Я просто сказала ему: "Дай нам самим все сделать". И мы все сделали. "Начнем отсюда. Сделаем все с поцелуями, голой грудью, ты опустишься ниже, потом сделаешь это, поднимешься туда"», — вспомнила Уинслет. Она призналась, что испытывает огромную гордость за эротическую сцену в «Аммоните», премьера которого состоится весной 2021 года.

Драма Френсиса Ли рассказывает о романе двух женщин в XIX веке. В центре сюжета оказываются отношения палеонтолога Мэри Эннинг и богатой жительницы Лондона. Помимо Уинслет и Ронан в картине также сыграли Джемма Джонс, Фиона Шоу, Алек Секаряну и Джеймс МакАрдл.

Кейт Уинслет прославилась благодаря роли в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Среди других ее фильмов — «Разум и чувства», «Айрис», «Вечное сияние чистого разума» и «Как малые дети». В 2009 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Чтец».