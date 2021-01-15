Кейт Уинслет затравили из-за «Титаника»

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о травле в прессе после роли в «Титанике». Об этом она поведала в интервью ведущему подкаста WTF Марку Марону.

Она вспомнила, как у ее дома постоянно дежурили машины с фотографами, и как ее выслеживали. 45-летняя актриса также пожаловалась на нелестных журналистов. «Британская пресса была ко мне не очень добра. Меня много критиковали. Честно говоря, я чувствовала себя затравленной. Я думала: "Ладно, это все ужасно, но когда-нибудь это пройдет". И оно, конечно же, прошло. Но тогда я поняла: если так выглядят слава и известность, то я определенно не была готова к этому», — подытожила Уинслет.

Исполнительница роли Роуз добавила, что после «Титаника» она «стратегически» отказалась от участия в высокобюджетных проектах, решив сниматься в скромных независимых картинах. Она отметила, что ей это также помогло в дальнейшей карьере, поскольку в этих фильмах она «научилась играть».

В августе прошлого года оскароносная Кейт Уинслет рассказала о своей «гордости» за съемки сексуальных сцен с партнершей по фильму «Аммонит» Сиршей Ронан. Премьера кинокартины состоится весной 2021 года.

Актриса получила наибольшую известность в 1997 году за роль в «Титанике» Джеймса Кэмерона, в котором она сыграла в дуэте с Леонардо Ди Каприо. Картина впоследствии стала самым кассовым фильмом всех времен. В 2009 году этот титул заняла другая лента режиссера «Аватар».