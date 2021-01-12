Российскую актрису затравили за яркий макияж и советскую пилотку

Российская актриса Ирина Пегова подверглась травле в сети из-за фотографий в советской пилотке и с ярким макияжем. Снимки артистка опубликовала в Instagram.

Пегова сняла селфи на фоне портрета советского актера Юрия Богатырева. Подпись под фотографией гласит: «В гримерке во МХТ им. Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел! Работаем…»

Многие подписчики исполнительницы резко отреагировали на ее внешний вид: «Ирина, макияж портит все впечатление», «Кошмар, это что за образ у Вас?», «Переборщила». Однако отдельные комментаторы вступились за артистку и пояснили, что это специальный сценический грим.

Ирина Пегова прежде всего известна как театральная актриса. Зритель также знает ее по ролям в фильмах Алексея Учителя «Прогулка» и «Космос как предчувствие».