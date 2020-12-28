Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки

Американскую актрису Дженнифер Энистон затравили из-за елочной игрушки в честь пандемии коронавируса. Интернет-пользователи посчитали украшение оскорбительным по отношению к погибшим, передает New York Post.

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51-летняя звезда сериала «Друзья» выложила в Instagram Stories фото деревянной игрушки с вырезанной на ней фразой «Наша первая пандемия 2020». Подписчики Энистон заявили, что украшению не место на елке, отметив, что актриса неуважительно отнеслась к жертвам коронавируса.

«Все, что знаменитости делали во время пандемии — демонстрировали, насколько они оторваны от реальности и насколько им ***** [сильно] безразлично все, что не связано напрямую с ними», — заявил один из критиков.

2 июня сообщалось, что Дженнифер Энистон собралась продать свою обнаженную фотографию на благотворительном аукционе для борьбы с пандемией коронавируса.