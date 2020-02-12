Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview. Снимки и интервью со знаменитостью появились на сайте издания.

На обложке она позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусиках с завышенной талией, сидя на столе и раздвинув ноги. Ее образ дополняют кольцо и серьги, а также кожаные сапоги выше колена в тон наряду.

Кроме того, 51-летняя Энистон сфотографировалась в черном платье бренда Versace, вырез которого оголял живот, без нижнего белья. На других снимках актриса предстала перед камерой лежащей на столе в бюстье и облегающей кожаной юбке миди.

Автором съемки стала модный фотограф Алике, которая сотрудничает с такими мировыми компаниями, как Michael Kors, Estee Lauder, Massimo Dutti, Louis Vuitton и Dior.

В сентябре 2019 года пользователей сети возмутило обилие фотошопа на лице Дженнифер Энистон после съемки для журнала InStyle. Больше всего ретуши обнаружили на снимке, где актриса позирует близко к камере в черном топе и массивных золотых украшениях.

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