Куратор «Лизы Алерт» призвал власти привить бездомных от COVID-19

Независимый кандидат в Госдуму по 208-му округу Москвы (ЦАО), куратор движения «ЛизаАлерт» Олег Леонов призвал власти прийти к бездомным людям и привить их от COVID-19. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Лица без определенного места жительства — социальная проблема многих больших городов. К такому образу существования люди приходят по разным причинам, но общество не должно оставлять попыток вернуть их к нормальной жизни, — отметил Леонов и добавил, что в первую очередь необходимо обеспечить эпидемиологическую безопасность бездомных — вакцинировать их не только от коронавируса, но и от других серьезных заболеваний.

По его словам, заниматься проблемой бездомных людей должно государство совместно с социально ориентированными организациями этого сектора. Он подчеркнул, что в России нужно создать инфраструктуру, обеспечивающую первичные потребности бездомных: сон, еда, гигиена. Помимо этого, куратор «ЛизыАлерт» заявил о необходимости вести работу по социализации этой категории граждан, создавать им условия для общественно-полезной работы.

Леонов уточнил, что проблему бездомных можно решить за несколько лет, если подходить к ней комплексно.

8 июля вице-премьер России Татьяна Голикова поручила ведомствам разработать рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью и порядок ведения реестра таких лиц. Леонов положительно отреагировал на такое решение правительства.

По его словам, создание специального перечня для учета бездомных обеспечит людям без определенного места жительства доступ к медицинской помощи, а также облегчит работу поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» по возвращению пропавших домой. Но без продолжения работы предложенный Голиковой регламент межведомственного взаимодействия может повиснуть в воздухе и не изменить ситуацию в целом, заключил Леонов.