В России захотели ужесточить наказание для пьяных таксистов

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии. Общественник уже направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщает RT.

Курдесов напомнил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет. Эта статья применяется в отношении как водителей личных авто, так и водителей общественного транспорта и такси.

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Глава общественного движения захотел ужесточить наказание по этой статье, поскольку сейчас она не предусматривает дополнительные меры за управление авто таксистами или водителями общественного транспорта в нетрезвом виде.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса России в части распространения предусмотренной в ней ответственности на водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трех лет», — отмечается в обращении.

Сейчас указанная статься применяется только в отношении водителей, подвергнутых ранее административному наказанию за вождение в состоянии опьянения и снова попавшихся на этом правонарушении. Эта норма предусматривает лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. Срок лишения свободы для нарушителей увеличили с двух до трех лет.