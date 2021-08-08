Российский адвокат объяснила правила проверки водителей на алкоголь

Процедура, при которой сотрудники ГИБДД проверяют водителей на алкоголь, имеет особенности, объяснила адвокат Екатерина Антонова, пишет ФАН.

Правила допускают наличие максимального уровня алкоголя в крови — 0,3 промилле. Антонова объяснила, что этот показатель оставили для участников дорожного движения, у которых во время проверки могут выявить «фоновый алкоголь». «Его могут вызвать определенные лекарства, квас или кефир», — напомнила она.

Юрист посоветовала водителям воздержаться от управления автомобилем даже в тех случаях, когда они выпили глоток алкоголя. Антонова напомнила, что на месте происшествия водители проходят первичное медосвидетельствование. Инспектор ГИБДД замеряет уровень алкоголя в крови, используя алкотестер. Это делается в случае обнаружения у водителя стойкого запаха спиртного. Вызывают подозрения те, кто неустойчиво стоит на ногах, говорит несвязно. Поводом для проверки могут стать измененный цвет лица, неадекватное поведение.

В случае, когда водитель не согласен с результатами алкотестера, его отправляют на освидетельствование в медицинскую организацию, где им займется врач. Если в больнице в крови человека найдут алкоголь, ему запретят ехать далее на автомобиле. Машину в этом случае отправляют на штрафстоянку.

Согласно статистике, в России каждая десятая авария случается с участием водителя, выпившего спиртное. При этом по вине пьяных водителей ежегодно происходит свыше 15 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде. Согласно новой норме, максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в пьяном виде составляет три года.