Сайт мэрии Москвы «упал» после новости о новых коронавирусных ограничениях

Сайт мэрии Москвы после выхода новостей о введении новых ограничений из-за всплеска заболеваемости коронавирусом перестал открываться или загружает страницу несколько минут. Речь идет об официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главная страница вечером 19 октября может загружаться до нескольких минут. Причины «падения» сайта на данный момент неизвестны.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за ситуации с коронавирусом в столице. По словам мэра, в сентябре в городе стартовала очередная волна роста заболеваемости COVID-19. В частности, за месяц число новых случаев инфекции возросло в четыре раза — до 42 тысяч в неделю. Также в несколько раз увеличилось число госпитализированных с тяжелой формой коронавируса.

Граждан старше 60 лет обязали соблюдать домашний режим, московских работодателей обязали перевести на удаленный режим работы часть сотрудников, а привить от коронавируса обязали 80 процентов сотрудников сферы услуг.

В своем блоге градоначальник объяснил, что меры необходимы также в связи с тем, что в Москве растет число пожилых пациентов, заразившихся инфекцией. Собянин отметил, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинацию прошли всего 1,14 миллиона, то есть чуть больше трети. В результате, отметил мэр, 60 процентов пациентов ковидных госпиталей сегодня составляют именно пожилые москвичи.