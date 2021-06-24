Получившего по ошибке 95 миллионов рублей россиянина посадили на шесть лет

Жителя Тулы Романа Юркова, который получил 95 миллионов рублей из-за банковской ошибки, приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тульской области.

Советский районный суд признал 35-летнего россиянина виновным по статье 158 («Кража с банковского счета, совершенная в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в июне прошлого года Юрков воспользовался ошибкой при техническом обновлении в мобильном приложении банка и вывел средства со счета через букмекерские конторы.

Как отмечает Mash в своем Telegram-канале, сначала мужчина подумал, что получил выигрыш от букмекерской конторы. Однако значительная сумма смутила Юркова, поэтому он решил позвонить в банк и удостовериться, все ли в порядке. Сотрудники учреждения, проверив счет, подтвердили, что клиент может распоряжаться средствами.

Совершив 220 операций по транзакции, 36-летний россиянин потратил часть денег на недвижимость, автомобили и путешествия. Похищенными средствами миллионер распоряжался около двух месяцев. Во время расследования уголовного дела он возместил банку имущественный вред в районе 40 миллионов рублей.

О преступлении стало известно, когда банк начал подводить итоги в отчете за квартал.