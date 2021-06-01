Женщина ошиблась при покупке товара и разбогатела на 146 миллионов рублей

Жительница американского города Лукама, штат Северная Каролина, ошиблась при покупке товара и сорвала джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Элизабет Джонсон (Elizabeth Johnson) на минуту опоздала к завершению продаж билетов к онлайн-розыгрышу 19 мая и по ошибке купила билет к розыгрышу, который состоялся 22 мая. Американка не знала, что ошиблась, до тех пор, пока ей не пришло сообщение с уведомлением, что она разбогатела на два миллиона долларов (146,4 миллиона рублей).

«Я была в шоке. Когда я получила сообщение о выигрыше, я подумала: "Но я же даже не играла в лотерею сегодня"», — рассказала она.

Вскоре Джонсон поняла, что приобрела не тот билет, который собиралась, и все указанные на нем числа совпали с результатами розыгрыша.

Американка планирует потратить выигрыш на покупку нового дома и семейный отпуск. «Дети хотят поехать в Диснейленд. Мы никогда не были там, а теперь сможем поехать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хендерсонвилль, штат Северная Каролина, не нашел в магазине нужного товара и сорвал джекпот в лотерею. Билетов, которые он покупает обычно, не оказалось в наличии, и американец решил выбрать другую моментальную лотерею.