Женщина решила заправить автомобиль и разбогатела на девять миллионов рублей

Жительница американского города Андерсон, штат Южная Каролина, заехала на заправку и сорвала джекпот. Об этом сообщает UPI.

Женщина рассказала, что возвращалась домой с работы и решила по пути заправить автомобиль. Пока американка ждала, когда машину заправят, она купила билет моментальной лотереи за пять долларов (372 рубля).

«Я надеялась выиграть денег на то, чтобы пообедать в ресторане», — призналась она. В итоге американка сорвала джекпот и разбогатела на 125 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей).

Победительница добавила, что сначала не поверила своим глазам. Она попросила женщину на заправке перепроверить, действительно ли билет выигрышный, и та подтвердила, что американка выиграла первый приз.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Олейте, штат Канзас, приехала пораньше в автосервис, чтобы сменить шины, и сорвала джекпот. Чтобы скоротать время, она решила зайти в магазин и купить несколько билетов моментальной лотереи.