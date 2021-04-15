Мужчина повторил действия соседа в очереди на кассу в магазине и разбогател

Житель американского города Сент-Луис, штат Миссури, повторил действия соседа в очереди на кассу в магазине и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэнни Янт (Danny Yount) стоял в очереди на кассу в магазине и увидел, как находившийся перед ним покупатель приобретает билет моментальной лотереи.

Американец решил тоже попытать счастья и купил такой же билет. Он стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей).

Победитель сразу позвонил своей возлюбленной, но ему оказалось непросто убедить ее, что он говорит правду. «Она думала, что я шучу, так как я выиграл 1 апреля», — пояснил Янт.

Ранее сообщалось, что житель американского города Фьюквей-Варина, штат Северная Каролина, заехал в магазин за средством для мытья посуды и сорвал джекпот. Он планирует вложить выигранные деньги в свой малый бизнес.