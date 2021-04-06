Пожилой курьер решил бросить курить и разбогател на 106 миллионов рублей

Пожилой курьер из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, решил заменить сигареты на вейп в попытке бросить курить и неожиданно сорвал джекпот в лотерею. Как сообщает газета The Sun, победитель отказался уходить с работы.

63-летний доставщик мяса Джон Макфэдден (John McFadden) захотел избавиться от привычки курить сигареты и заехал в магазин за вейпом. «С курением надо было что-то делать, — отметил он. — На сдачу я взял лотерейный билет Scratchcard». Мужчина проверил результаты игры прямо у кассы и узнал, что стал победителем.

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Макфэдден попросил кассира обналичить выигрыш, однако тот объяснил, что приз оказался слишком крупным, и игроку нужно обратиться в штаб-квартиру лотереи. «Я был потрясен, когда мне сказали, что я выиграл миллион фунтов стерлингов (106,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Я не мог поверить, что это правда».

Победитель уже забрал денежный приз и купил компактный кроссовер Skoda Kamiq. Он планирует переехать поближе к детям и внукам, а также отправиться в путешествие. «Я не собираюсь уходить с работы. Я еще не скоро уйду на пенсию», — заявил британец.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Дербишир, работающий на своего отца, внезапно разбогател в лотерейной игре: теперь он будет в течение 30 лет ежемесячно получать 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Несмотря на неожиданное богатство, британец хочет продолжить жить, как и прежде.