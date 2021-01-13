Каменщик внезапно разбогател и отказался уходить с работы

Житель английского графства Дербишир внезапно разбогател в лотерейной игре и две недели скрывал богатство от друзей. Как сообщает газета Daily Mirror, он отказался уходить с работы.

21-летний каменщик Джеймс Эванс (James Evans), работающий на своего отца, сорвал 28 декабря прошлого года джекпот: теперь он будет в течение 30 лет ежемесячно получать 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Он поделился новостью о денежном призе только с семьей и сразу не стал рассказывать друзьям.

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Эванс отметил новогоднюю ночь в кругу приятелей, но так никому ничего не сказал. «Тогда я все еще не мог в это поверить — было очень трудно не проговориться! — вспоминает он. — Но я уже сообщил о победе всем своим друзьям; они были шокированы и рады за меня».

Несмотря на неожиданное богатство, британец хочет продолжить жить, как и прежде. Он не планирует съезжать от родителей и прекращать работать с отцом. Полученные деньги Эванс желает потратить на путешествия и ждет, когда отменят введенные из-за пандемии ограничения и откроют границы. Прежде всего он собирается поехать в Канаду и на Аляску.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Киллингворт сорвала в лотерею миллионный куш и 25 лет продолжала работать в супермаркете. Британка не увольнялась, чтобы показать достойный пример детям.

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