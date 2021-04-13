Мужчина пошел за средством для мытья посуды и разбогател на 77 миллионов рублей

Житель американского города Фьюквей-Варина, штат Северная Каролина, заехал в магазин за средством для мытья посуды и сорвал джекпот в миллион долларов (77,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Брайан Джаспер (Brian Jasper) занимается созданием стендов с краской для автомастерских. Оказавшись в городе Фредериксберг, штат Вирджиня, он заехал в магазин, чтобы купить средство для мытья посуды, которое понадобилось ему по работе.
Заодно Джаспер решил приобрести билет моментальной лотереи. Когда он вернулся в автомобиль и стер защитный слой, то обнаружил, что стал обладателем миллиона долларов. «Я увидел нули, и чуть не сошел с ума. Я никогда не видел такого раньше!» — признается американец.
Он планирует вложить выигранные деньги в свой малый бизнес.
Ранее сообщалось, что пожилой курьер из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, решил заменить сигареты на вейп в попытке бросить курить и неожиданно сорвал джекпот в лотерею. Победитель отказался уходить с работы.