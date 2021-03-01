Женщина заправила машину и разбогатела на полмиллиона долларов

Жительница американского округа Сагино, штат Мичиган, сорвала джекпот благодаря тому, что заехала на заправку по дороге на работу. Об этом сообщает информационный портал UPI.

40-летняя американка, пожелавшая сохранить анонимность, ехала на работу и решила заправить машину. На заправочной станции она приобрела билет мгновенной лотереи. Вернувшись в салон автомобиля, она проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что разбогатела на полмиллиона долларов (37,3 миллиона рублей).

«Я до сих пор в шоке», — признается победительница. На выигранные деньги она планирует купить дом и новую машину.

Ранее житель американского поселка Денвер, штат Северная Каролина, обогатился на 10 миллионов долларов (746 миллионов рублей по текущему курсу) благодаря закончившемуся бензину. Он намерен использовать выигрыш на погашение долгов и выход на пенсию.

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