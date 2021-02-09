Мужчина заправил автомобиль и обогатился на 18 миллионов рублей

Житель американского города Мейден, штат Северная Каролина, утверждает, что сорвал джекпот в лотерее благодаря тому, что в его автомобиле закончилось топливо. Об этом сообщает UPI.

Кристофер Рэй (Christopher Wray) подчеркивает, что заехал на заправочную станцию только для того, чтобы наполнить бензобак. Там мужчина нашел на земле пенни и забрал монету, решив, что она принесет ему удачу. После этого он купил несколько билетов мгновенной лотереи и тут же проверил результаты.

Билет 20X The Cash оказался выигрышным и обогатил Рэя на 250 тысяч долларов (18,5 миллиона рублей).

«Я до сих пор не могу поверить, что я выиграл. Невероятно», — признался победитель. Он не уточнил, на что планирует потратить денежный приз.

Ранее сообщалось, что сдутая шина автомобиля помогла жителю американского штата Мичиган сорвать джекпот в лотерее. Мужчина остановился на ближайшей заправке, чтобы устранить поломку, и заодно купил бутерброд и выигрышный лотерейный билет.