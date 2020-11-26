Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю

Житель канадского города Анмор, провинция Британская Колумбия, обогатился на десятки тысяч долларов благодаря смене планов из-за погодных условий. Об этом сообщает портал UPI.

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Бернард Скривенер (Bernard Scrivener) рассказал, что вез сына на футбол, но занятие отменилось из-за дождя. По дороге домой ребенок проголодался, и Скривенер заехал на заправку, чтобы купить ему что-нибудь перекусить. В магазине мужчина заодно взял несколько билетов мгновенной лотереи Set for Life.

Дома Скривенер проверил билеты и обнаружил, что выиграл 675 тысяч канадских долларов (39,2 миллиона рублей). Он снова поехал на ту заправку и отсканировал билет, чтобы убедиться в победе. «Это был приятный сюрприз», — признается канадец.

На выигранные деньги победитель планирует исполнить свою давнюю мечту — купить автомобиль Ford Mustang Shelby GT500. Оставшуюся сумму он решил сохранить на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мэриленд утверждает, что выиграла в лотерею благодаря проливному дождю. Она решила остановиться у придорожного магазина и переждать грозу. Там она поучаствовала в лотерее и сорвала джекпот.