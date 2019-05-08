Женщина попала под проливной дождь и разбогатела

Жительница американского штата Мэриленд утверждает, что выиграла в лотерею благодаря проливному дождю. Ее слова приводит информационный портал UPI.

50-летняя женщина, пожелавшая сохранить анонимность, ехала на машине по городу Ландовер Хилс, когда начался ливень. Она решила остановиться у придорожного магазина Crestview Wine & Spirits и переждать грозу. Американка купила лотерейный билет с призовым фондом в 20 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей) и ничего не выиграла.

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Любительница азартных игр призналась, что внутреннее чутье побудило ее приобрести еще один билет. В результате она сорвала джекпот в размере 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Победительница планирует потратить денежный приз на подарки ко Дню матери.

В апреле сообщалось, что ссора в австралийской семье закончилась крупным выигрышем в лотерею. Любители азартных игр из Австралии всегда покупали один лотерейный билет на двоих. Однако в тот день супруги повздорили, и каждый решил сыграть в лотерею в одиночку. В результате они выиграли 717,5 тысячи долларов (46,2 миллиона рублей).

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